Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з нової фотосесії та розповіла про будинок, який був її із чоловіком мрією.

Як видно, на нових фотографіях Наталка перетворилася на справжню господарку будиночка у селі. Правда, виглядає вона дуже ошатно і елегантно - на ній біле вбрання, яке складається з вузьких штанів, водолазки та корсета, а зверху вона накинула незвичайне пальто. Волосся актриси розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Господинька стайл. До війни ми з чоловіком планували придбати будиночок, збирали кошти, але повномасштабне кардинально змінило наші плани і життя… Та чітко пам’ятаю, як на минулий новий рік я загадувала зустрічати наступне свято в своєму будиночку - бажання здійснилося, але трошки іншим чином… Хоч цей будиночок "мій" лише до весни, але я постійно казала що мої бажання завжди здійснюються, от і не вір після цього в чудеса. Як вам? Вже бачу як після мене вишиковується черга на оренду цієї краси".

Нагадаємо, "Я ще не розповідала про це": Осадча зізналася, над чим зараз працює.

Як повідомляла Politeka, Пампушки з варенням: Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом, "важливим для України".

Також Politeka писала, що "Просто порадуюсь": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях похвалилася гірськолижними розвагами.