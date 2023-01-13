Співачка Jerry Heil зненацька з'явилася із заплаканими очима та розповіла, що з нею сталося.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона - Скасування". А нещодавно артистка спробувала свої сили на Нацвідборі на "Євробачення", але посіла лише третє місце.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Яна поділилася фото, де позувала заплаканою.

"Не питай, чому у мене заплакані очі", – написала Шамаєва.

"Не питай, бо я скажу і сама. Вирішила не давати інтерв'ю. Але телеканал покликав і я зрозуміла, що один раз і влучно - можна. Просто дуже втомилася після цього. Але я ок", - продовжила Шамаєва.

"Ангели не падають духом. Цю фразу я колись написала в тг як ідею для мерча, мала час подумати над цим після падіння (в оркестрову яму, - прим. ред.). І ви запам'ятали. Тепер думаю, може, це взагалі назва нової пісні", - поділилася зірка, інтригуючи майбутнім релізом нової пісні.

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