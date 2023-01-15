Фіналістка "Холостяка" Саша Мудра відреагувала на фінал шоу і нарвалася на критику від українців.

Як пише Politeka.net, Олександра Мудрая - учасниця "Холостяка", яка дійшла до фіналу, але там Алекс Топольський обрав Катю Лозовицьку. Учасниця після фіналу вирішила відреагувати у своєму блозі на розв'язку проекту.

Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися і відпустити мене.

Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти навіть після того, як я відкрила для неї свою душу.

Як би там не було, а на мене чекає світле майбутнє

Дякую вам за кохання та підтримку", - написала Саша Мудра.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я в шоці від ваших слів";

"Наприкінці показало справжню особу";

"Вибачте але видно що двоособлива ви особливо в кінці де їдете в машині така яхідна посмішка";

"Остання мова була хоч і з пафосом і посмішкою, але в очах читався цей біль, що не вибрали вас. Ви можете добре грати, а ось ваші очі немає".

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як готується до фіналу.

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