Як пише Politeka.net, Олександра Мудрая - учасниця "Холостяка", яка дійшла до фіналу, але там Алекс Топольський обрав Катю Лозовицьку. Учасниця після фіналу вирішила відреагувати у своєму блозі на розв'язку проекту.
Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися і відпустити мене.
Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти навіть після того, як я відкрила для неї свою душу.
Як би там не було, а на мене чекає світле майбутнє
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Зупинилося серце актриси Чурикової, перші деталі: "останні роки багато хворіла"
У Польщі просять українських біженців повернути виплати: хто має віддати гроші
Решетник з "Холостяка" спровокував українок кадром із програвшою фіналісткою: "Алекс не дурень..."
Українка втратила гроші під час зняття з банкомату "Ощадбанку": "Оператор сказав, що кошти повернуться протягом 3 днів, але..."
Дякую вам за кохання та підтримку", - написала Саша Мудра.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я в шоці від ваших слів";
"Наприкінці показало справжню особу";
"Вибачте але видно що двоособлива ви особливо в кінці де їдете в машині така яхідна посмішка";
"Остання мова була хоч і з пафосом і посмішкою, але в очах читався цей біль, що не вибрали вас. Ви можете добре грати, а ось ваші очі немає".
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як готується до фіналу.
Також Politeka повідомляла, що українці накинулися на фаворитку "Холостяка" Топольського
А ще Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як розважається у США зі своєю суперницею