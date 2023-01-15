Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України, який був "Холостяком" у 12-му сезоні, де перемогла Катя Лозовицька. Не забуває Алекс і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповів про другу фаворитку – Сашка.
"Ось ми й дійшли до фіналу.
Це був дуже насичений та незабутній для мене період.
Участь у шоу подарувала мені емоцій на все життя, а найголовніше – знайомство з рідною мені людиною.
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Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями.
Цікавішого розповім сьогодні в інтерв'ю в моєму телеграм-каналі:
Чи мені було шкода прощатися з Сашком? Що відчував, коли сказав їй "ні"? А також що було після фіналу", - написав Топольський.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Чому ви так багато говорите про Сашу, а поруч із Катею? Не добре";
"Мене цікавить найголовніше ви разом? Адже по фото ви такі щасливі та закохані, дуже хочеться, щоб у вас все склалося".
Нагадаємо, "Холостяк" Топольський після фіналу шоу показав головну жінку у своєму житті
А ще Politeka повідомляла, що Решетник з "Холостяка" спровокував українок кадром із фіналісткою, що програла.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський разом із переможницею шоу посварив українок одним кадром