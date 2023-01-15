"Холостяк" Алекс Топольський натрапив на критику після фіналу проекту від українців.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України, який був "Холостяком" у 12-му сезоні, де перемогла Катя Лозовицька. Не забуває Алекс і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповів про другу фаворитку – Сашка.

"Ось ми й дійшли до фіналу.

Це був дуже насичений та незабутній для мене період.

Участь у шоу подарувала мені емоцій на все життя, а найголовніше – знайомство з рідною мені людиною.

Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями.

Цікавішого розповім сьогодні в інтерв'ю в моєму телеграм-каналі:

Чи мені було шкода прощатися з Сашком? Що відчував, коли сказав їй "ні"? А також що було після фіналу", - написав Топольський.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Чому ви так багато говорите про Сашу, а поруч із Катею? Не добре";

"Мене цікавить найголовніше ви разом? Адже по фото ви такі щасливі та закохані, дуже хочеться, щоб у вас все склалося".

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський після фіналу шоу показав головну жінку у своєму житті

А ще Politeka повідомляла, що Решетник з "Холостяка" спровокував українок кадром із фіналісткою, що програла.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський разом із переможницею шоу посварив українок одним кадром