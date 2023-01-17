Співак Дмитро Монатик поділився новими кадрами про Дніпро, через що нарвався на критику від українців.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик – відомий український співак. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Монатик і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дмитро поділився відео, де показав кадри з Дніпра, додавши аудіодоріжку зі своїм віршем російською мовою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вибачте Діма, але вже можна українською переходити чи ви ще чогось чекаєте? бо через мову не можу слухати ваші пісні";

"Чому іноземна мова?";

"Немає слів, немає сліз. Є ненависть, до всіх разом і до кожного окремо! Моя рідна Україна, я люблю тебе безмежно, я тут. Я з тобою. Ми витримаємо";

"Боже, як болить, дихати неможливо. Бідні наші рідні незнайомці";

"Як же боляче, я за вас молитимуся Україна. Аллах збережи і збережи".

Нагадаємо, Монатик зачарував стильним кавером на українську пісню "Цвіте терен"

А ще Politeka повідомляла, що Монатик заінтригував новою прем'єрою із учасницею нацвідбору на Євробачення .

Також Politeka писала, що Ліда Лі зізналася, як тяжко переживала розрив контракту з Монатиком.



