Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик – відомий український співак. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Монатик і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дмитро поділився відео, де показав кадри з Дніпра, додавши аудіодоріжку зі своїм віршем російською мовою.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вибачте Діма, але вже можна українською переходити чи ви ще чогось чекаєте? бо через мову не можу слухати ваші пісні";
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"Чому іноземна мова?";
"Немає слів, немає сліз. Є ненависть, до всіх разом і до кожного окремо! Моя рідна Україна, я люблю тебе безмежно, я тут. Я з тобою. Ми витримаємо";
"Боже, як болить, дихати неможливо. Бідні наші рідні незнайомці";
"Як же боляче, я за вас молитимуся Україна. Аллах збережи і збережи".
Нагадаємо, Монатик зачарував стильним кавером на українську пісню "Цвіте терен"
А ще Politeka повідомляла, що Монатик заінтригував новою прем'єрою із учасницею нацвідбору на Євробачення .
Також Politeka писала, що Ліда Лі зізналася, як тяжко переживала розрив контракту з Монатиком.