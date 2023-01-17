Те, що окупанти посилають на війну в Україну небезпечних убивць, маніяків прямо з в'язниці, вже ні для кого не є секретом. Але те, що пропагандисти присвячують їм цілі сюжети на федеральних каналах, шокувала українського телеведучого Анатолія Анатоліча. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував шматочок сюжету про маніяка, який хоче воювати проти України.
Анатолій Анатоліч опублікував сюжет російського федерального каналу про серійного вбивцю і ґвалтівника Михайла Попкова, більш відомого як "Ангарський маніяк".
Він убив понад 80 жінок та одного міліціонера. Попков - колишній молодший лейтенант МВС росії. Його засудили до двох довічних термінів. Але тепер він ладен йти воювати в Україну.
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"Ведуча телеканалу росія. Вона каже підводку до сюжету з гордістю, чи мені здалося? В мене шок не від маніаку, а від того у що перетворилося російське суспільство. Один великий колективний Ангарський маніак. Я хотів щось написати, але поки не знайшов в собі гідних думок... Кожен раз ти думаєш, ну нижче ж не можна, а воно бац і можна", - написав Анатолій Анатоліч.
Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.