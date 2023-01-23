Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табриза та багато гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка, яка днями представила новий кліп, опублікувала незвичайне фото, на якому з'явилася яскравим образом

Як видно, на новому фото Ірина зображена начебто на тлі українського прапора. Перед камерою вона з'явилася у національному образі – на ній гарна вишиванка з відкритими плечима. Волосся артистки заплетене в товсту русяву косу і прикрашене віночком, а на її обличчі яскравий макіяж із пухкими губами.

У підписі до публікації Білик написала: "З Днем Соборності України". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотографію артистки:

"Красуня".

"Чарівна українка".

"Найкраща в Україні!".

"Дуже красиво".

"Красива!".

"Око не відвести! Українки – найкрасивіші. Зі святом!".

"Моя улюблена пісня, та Ірина Білик, яку я обожнюю".

"Ви наша зірочка. Зі святом, миру та злагоди".

"Безмежна красуня, талановита українка".

"Ірино, ви прекрасна леді!".

"Яка красуня. Люблю".

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