Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала, як займається у спортзалі, та розповіла, хто купує їй квіти.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська співачка, яка стала суддею "Майстер Шеф". Зірка має дочку Віра, яку вона із задоволенням досить часто показує фанатам. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка показала, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі. На сторіс Ольга позувала з гирею, яку піднімала двома руками.

"Заїло, тиждень уже співаю. Я можу сама собі купити квіти... І не тільки", - написала Ольга у сторіс.

А до цього зірка розповіла про 2022 рік, поділившись із українцями.

"2022 не винен, думаю він сам шокований цим піпецем, і я впевнена, що він був за нас! Ми знаємо винуватця і розберемося з ним.

Дуже прикро і боляче, що такої кількості втрат та нещасть нам коштувало усвідомлення того, наскільки ми сильні, справжні, круті, як вміємо любити, вірити та довіряти, співчувати, підтримувати, віддавати, рятувати…”, - написала Оля.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" похвалилася українською гордістю в особливий день

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" наочно показала, як набула целюліту.

Також Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" звернулася за допомогою до українців після трагедії.



