Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який переміг на проекті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Співачка потім зізнавалася, що їй знадобилася допомога фахівця через розрив з Андрієм. Задворний став досить успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч українців.
А цього разу Андрій поділився фотографією, де цілувався із загадковою красунею. Також зірка додала ще одну сторіс, де показав ще кілька знімків із цією дівчиною.
"Любовна історія", - написав Задворний серед фотографій.
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