Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який переміг на проекті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Співачка потім зізнавалася, що їй знадобилася допомога фахівця через розрив з Андрієм. Задворний став досить успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч українців.

А цього разу Андрій поділився фотографією, де цілувався із загадковою красунею. Також зірка додала ще одну сторіс, де показав ще кілька знімків із цією дівчиною.

"Любовна історія", - написав Задворний серед фотографій.

А раніше Задворний похвалився грамотою, яку отримав.

"Зараз все змінилося і отримуючи цю відмінність на очах, поверталися сльози, ніякі гроші, цінності не замінять цього відчуття.

Не похвалитися викладаю, а сказати вам усім, друзі, це не моє, це ваше: усіх, хто донатить, розповсюджує, допомагає, радить, хворіє”, - написав Андрій.

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