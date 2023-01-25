Цього разу знаменита ведуча в Інстаграм повідомила, що Німеччина таки погодилася надати Україні свої танки «Леопард». Про рішення канцлера Шольца повідомило видання Der Spiegel, пише ведуча. Загалом стало відомо, що за підсумками зустрічі в Рамштайні 12 країн погодилися передати Україні разом 100 своїх «леопардів», але всі вони чекали на згоду Німеччини.

Ще до того, як стало відомо про рішення Німеччини розблокувати відправку Україні танків, генсек НАТО заявив, що «країни, які мають «леопарди», можуть уже готувати їх до передачі українцям».

Ведуча розповіла, що під Бахмутом загинув український фігурист Дмитро Шарпар, йому було 25 років (фото 2). У парі з Анастасією Побеженко він був срібним призером чемпіонату України у танцях на льоду та учасником юнацьких олімпійських ігор. Після змагальної кар'єри був артистом циркового шоу (фото 3).

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Звільнився сам заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко (фото 4) – за час війни він встиг поїздити на Тойоті, що передбачалася як «гуманітарка» для фронтових областей, купити «Порше» та переїхати до елітного маєтку. На його місце вже призначено екс-главу Київщини Олексія Кулебу.

«І найцікавіша, на мою думку, відставка дня – після скандальної публікації про закупівлю продовольства звільнився заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов (фото 5), який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ» - зауважила ведуча.

Також не пройшла стороною провідна тема леопардів. «Леопардові» соцмережі: багато журналістів, артистів, публічних діячів розмістили сьогодні фотографії в леопардовому одязі під хештегом #freetheleopards, закликаючи німців надати нам танки.

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