Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з ресторану та розповіла, як стала офіціанткою заради доброї мети.

Як виявилося, Наталка та деякі її колеги-актори стали офіціантами в одному з київських ресторанів, щоб збирати кошти на благодійність за рахунок чайових та пожертв відвідувачів. На знімках можна побачити, що окрім Наталки до акції приєдналися актори Тарас Цимбалюк та Арам Арзуманян. Вони зі спеціальними бейджиками розносили їжу та напої гостям ресторану та зібрали вельми значну суму.

У підписі до публікації Денисенко розкрила всі подробиці акції, і куди спрямують кошти: "Ми зібрали 223 428 грн. Нещодавно я з моіми колегами і знайомими попрацювала офіціанткою в ресторані @fish.fetish_kyiv задля важливої мети. Дякую всім хто прийшов, замовляв, і залишав чайові. Всі кошти передали @denis_khrystoff і вони підуть на допомогу постраждалим від війни. Особлива подяка за ідею і організацію благодійної події @got.sveta".

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