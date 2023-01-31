Популярна українська співачка та молода мама MamaRika (Анастасія Кочетова), яка влітку минулого року народила сина Давида у шлюбі з телеведучим Сергієм Середою, часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, в якому показала "біль" усіх батьків.

Як виявилося, Настя вирішила порадувати фанатів, обігравши знайому всім батькам ситуацію. Так, у ролику співачка гірко ридає зі словами: "Сиджу реву, бо мій син незабаром одружиться і переїде від мене". Потім вона показує маленького сина Давида, який мирно спить і до одруження йому ще дуже далеко.

У підписі до публікації MamaRika написала: "Грамулька позитиву. Відправ цей відос своїй подрузі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Боже, як це життєво, правда у мене на кілька місяців старша".

"Не повіриш, і я періодично так реву, хоча моєму 11 місяців".

"Страшний сон кожної матері".

"Іноді теж, як почну думати. Синочок виросте і поїде від мене, але йому зараз 1 рік 2 місяці, тому жену ці думки".

"Боже, це ж про мене".

"Добре, що я не одна така".

"Чисто кожна мама хлопчика зараз уявила себе і подивилася на малюка".

"А я намагаюся уявити, якою я буду свекрухою. причому, якою я буду тещею мене взагалі не хвилює".

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