Популярна українська співачка та молода мама MamaRika (Анастасія Кочетова), яка влітку минулого року народила сина Давида у шлюбі з телеведучим Сергієм Середою, часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, в якому показала "біль" усіх батьків.
Як виявилося, Настя вирішила порадувати фанатів, обігравши знайому всім батькам ситуацію. Так, у ролику співачка гірко ридає зі словами: "Сиджу реву, бо мій син незабаром одружиться і переїде від мене". Потім вона показує маленького сина Давида, який мирно спить і до одруження йому ще дуже далеко.
У підписі до публікації MamaRika написала: "Грамулька позитиву. Відправ цей відос своїй подрузі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Боже, як це життєво, правда у мене на кілька місяців старша".
"Не повіриш, і я періодично так реву, хоча моєму 11 місяців".
"Страшний сон кожної матері".
"Іноді теж, як почну думати. Синочок виросте і поїде від мене, але йому зараз 1 рік 2 місяці, тому жену ці думки".
"Боже, це ж про мене".
"Добре, що я не одна така".
"Чисто кожна мама хлопчика зараз уявила себе і подивилася на малюка".
"А я намагаюся уявити, якою я буду свекрухою. причому, якою я буду тещею мене взагалі не хвилює".
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