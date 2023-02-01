На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова вирішила висловитися про здоров'я, про важливість тренувань і сама показала кілька корисних вправ для фігури та тіла загалом. Посада Боржемська супроводжувала невеликим відео.

«За останній рік так багато матеріальних речей втратили свою цінність, натомість ми все ще усвідомили, що саме час – це, мабуть, найдорожчий із того, що має кожен з нас. Він змінює все довкола: наше оточення, думки, погляди, проте дає можливість навіть у сьогоднішніх складних умовах змінювати світ і себе в ньому заради життя» – поділилася Боржемська.

Вона зазначила, що три тижні – відносно невеликий проміжок часу, проте за цей час за програмою здорового харчування та схуднення можна отримати велику користь.

Усі можуть змінитися зовні та зсередини, можуть по-іншому поглянути на своє життя.

Також Марина порадила п'ять ефективних вправ від болю у спині.

"Сидяча робота, малорухливий спосіб життя, відсутність будь-яких фізичних навантажень - можуть стати причинами болю в попереку, втоми спини та інших, більш серйозних проблем. Тому зволікати та ігнорувати сигнали організму не варто. Пропоную вправи, які допоможуть попередити захворювання", - пише Марина Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.