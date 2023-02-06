Як пише Politeka.net, Михайло Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра" і є подружкою Макса Барських. При цьому багато фанатів підозрюють, що пара не просто дружить і називають Макса батьком дитини Міши. А після повномасштабного вторгнення Романова з дитиною переїхала до Німеччини.
Не забуває Міша і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Романова показала, як обіймає загадкового красеня.
"Дорогий привіт
як твої дні?
у тебе там вітер?
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чи зливи рясні?
Завтра о 00:01 (7 лютого) прем'єра треку "Зима", - написала Романова.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вітаю з прем'єрою нової пісні";
"Джеймс Бонд та його краля";
"То ви президента займаєте?)";
"А цей хлопець із кліпу чи з життя? Ми збираємо пазли!)) Інтрига....";
"Молодець. Будь найщасливішою і найулюбленішою";
"Таланлива і неповторна!";
"Домовились принцеса чарівна слава Україні";
"Миша гідна справжнього кохання!!!!";
"Я впевнений, що Херсоне, пишається Вами, Міша!))))";
"Миша ви супер. Нарешті ми почуємо знову Вас".
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