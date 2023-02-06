Як пише Politeka.net, Михайло Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра" і є подружкою Макса Барських. При цьому багато фанатів підозрюють, що пара не просто дружить і називають Макса батьком дитини Міши. А після повномасштабного вторгнення Романова з дитиною переїхала до Німеччини.

Не забуває Міша і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Романова показала, як обіймає загадкового красеня.

"Дорогий привіт

як твої дні?

у тебе там вітер?

чи зливи рясні?

Завтра о 00:01 (7 лютого) прем'єра треку "Зима", - написала Романова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю з прем'єрою нової пісні";

"Джеймс Бонд та його краля";

"То ви президента займаєте?)";

"А цей хлопець із кліпу чи з життя? Ми збираємо пазли!)) Інтрига....";

"Молодець. Будь найщасливішою і найулюбленішою";

"Таланлива і неповторна!";

"Домовились принцеса чарівна слава Україні";

"Миша гідна справжнього кохання!!!!";

"Я впевнений, що Херсоне, пишається Вами, Міша!))))";

"Миша ви супер. Нарешті ми почуємо знову Вас".

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