Відома співачка та активістка Даша Астаф'єва вразила рідкісним фото із собою з минулого.

Актриса, співачка та волонтерка Даша Астаф'єва цього разу поділилася з фанатами архівним фото. На ньому вона зображена ще підлітком поруч із подругою. Судячи з коментарів, багато хто ледве впізнав Дашу.

«Секрет дорослого життя в тому, що ти справді любиш та цінуєш. Просто його стає більше. Впізнали на першому фото повелительку килимів?», - написала зірка.

У мережі почали захоплюватися Дашею, яка вкотре довела – свою красу вона не переробляла і завжди виглядала натурально:

«Вже тоді стильно одягнена 🔥😂; Схоже, що у всіх нашого віку були однакові покривала та килими; У мене був такий самий топ 💋 якась ностальгія….🔥👏😍;

У вас не було дитинства, якщо таких фотографій немає; Сцена: Безсмертна класика; У всіх був такий топ, а ще титанік); Даша, ви володарка ❤️ а що за гарна дівчина поряд з вами?».

Вирішила співачка також згадати про два нові проекти: особистий проект із приготуванням смаколиків, а також про шоу, яке вестиме Леся Нікітюк.

"З вами пообідати можна?" - Запитують у мережі. На що Даша відповідає: "Скоро вже будемо!".

Поцікавилися у неї, як її враження від участі у новому проекті із колегою Лесею Нікітюк.

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