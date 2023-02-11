Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на ракетний удар і влучно зауважила, що вся ненависть українців уже обрушилася на росіян, але одній росіянці дуже не сподобався коментар ведучої.

Російська армія продовжує безжально знищувати мирні українські міста. 10 лютого окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно відреагувала на ці обстріли, що не сподобалось росіянам. Але вона їм відповіла в Інстаграм-Сторіз.

Телеведуча відреагувала на ракетний удар і влучно зауважила, що вся ненависть українців уже обрушилася на росіян.

"Зовсім не доброго ранку у Хмельницькому і по всій Україні! 140 мільйонів прокльонів... виродки!", - написала Леся Нікітюк.

Одна з росіянок, підписана на сторінку телеведучої, написала обурений коментар. У повідомленні вона вказала на те, що нібито не можна всіх росіян ставити під один гребінець і ненавидіти так сильно. Знаменитість не почала мовчати і влучно відповіла скривдженій росіянці.

"А ви колись ракетами нас закидаєте, то не "всіх під одне"? Ви хочете сказати, що ви нас поділяєте і вирішуєте, кому жити, а кому померти? Що за подвійні стандарти? Зараз немає сірих відтінків, є тільки чорне та біле. Зрозуміло?!", - відповіла Леся Нікітюк.

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