Українська актриса Ганна Кошмал не лише займається йогою, а й правильно харчується, тому часто ділиться рецептами корисних страв.

Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", радує аудиторію своїми фотосесіями та шикарною фігурою. Анна не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі. Актриса не тільки займається йогою, а й правильно харчується.

В Інстаграм-Сториз артистка поспілкувалася з користувачами мережі та розкрила рецепт цікавої страви, яка готується з кабачків та картоплі.

Так, Анна Кошмал розповіла, що любить готувати деруни з картоплі та кабачків, але не додає до страви яйця. Все робиться досить швидко та просто.

Для приготування дерунів вам знадобиться:

1 кабачок

4-5 штук картоплі

5-6 столових ложок борошна

4 зубчики часнику

сіль та перець за смаком

спеції, які вам подобаються

Українська актриса Анна Кошмал наголосила, що для початку вам потрібно натерти картоплю. Потім натерти кабачки та вичавити з них зайву рідину. Додати борошно, часник, сіль, перець та спеції. Після цього добре перемішати все і можна приступати до смаження, використовуючи суху сковороду.

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