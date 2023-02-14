Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий зізнався, що навіть сварився зі своєю дружиною з приводу подарунків.

"Не люблю 14 лютого. І 8 березня теж. Бо це якось занадто очікуваного. Всі знають, що будуть квіти, всі знають, що будуть подарунки. Ну і це якось занадто маркетингово. Я з Юлою на цю тему навіть сварився, бо не хотів дарувати квіти на 8 березня, бо це якійсь моветон. Я навіть колись дарував дружині авто на 14 лютого (ох були часи, коли збирав на авто дружині, а не на передову) Так от, навіть тоді, я вирішив подарувати жовтий автомобіль (майже як тюльпани) не 14 лютого, а 13-го. Але спойлер, 14 лютого все одно довелося дарувати квіти", — розповів Анатолій Анатоліч.

Він також запропонував свою "систему" святкування:

"Якщо я зараз скажу, що ваше 8 березня має бути не 8 березня, а кожного дня- це буде банальним кліше. Але мені хочеться саме так. Так, згоден, я ж чомусь не вередую с приводу того, що на мій день народження, всі мене вітають і дарують щось приємне, але це ж тільки мій день народження, а 8 березня і 14 лютого для всіх. Я взагалі думаю, що кожна пара має собі обрати своє 14 лютого. Свій день закоханих і його святкувати. Так само кожна жінка хай обирає собі особистий "8 березня" і не один на рік, а один раз на місяць. Типу кожен другий вівторок місяця. І все. В цей день квіти і подарунки тільки для тебе", — додав ведучий.



Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.