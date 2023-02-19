Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно розповіла, що її запросили стати інтерв'юером на відомій у світі Мюнхенській Конференції безпеки. Цього разу вона поділилася у Сторі уривком із нового інтерв'ю.

«Починаємо інтерв'ю з визначною жінкою особисто для мене! Ця жінка – перша жінка прем'єр-міністра Естонії. Але я надихаюся нею тому, що вона ще до початку повномасштабного вторгнення на минулій конференції кричала з трибун, що росія наступатиме і що вже зараз потрібна зброя. Що Європа має прокинутися.

Вона стоїть за рішенням Естонії надати нам потужну військову допомогу, яка мала. Її називають Залізною леді Європи. Жінки б ніколи не розв'язали війну, певна я, а що на це скаже вона? - пише Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна розповіла про участь на конференції у павільйоні YouTube Studio. Вона висловила свою радість та гордість тим, що запросили саме українку на такий захід, особливо з огляду на те, що головною темою конференції є терористичний напад росії на Україну. Маша висловила сподівання, що її голос допоможе донести до Європи голос України та народу, який ніколи не здасться.

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