Українська ведуча та блогер Леся Нікітюк нещодавно показала жахливі наслідки російських атак у Харкові. Після цього знайшлися й ті, хто негативно поставився до візиту артистки до міста, причому не мешканці – а звичайні критики у мережі.

Проте артистка відреагувала доволі емоційно. Так, Леся Нікітюк та її команда розпочали подорож із Харкова та планують відвідати Миколаїв та Херсон у рамках свого тревел-проекту «LeМаршрутка».

У грудні 2022 року було показано вісім серій цього проекту, де на жовтому автобусі телеведуча разом із водієм Богданом Богдановичем об'їхали різні куточки України, зустрілися з героями нашого часу з різних сфер та показали все це глядачам.

"Ну приїхала, облетіли фото всіма каналами. І що далі?" - Невдоволено запитала одна з користувачів.

Леся зі сльозами висловилася, що її подорожі – не піар, а бажання допомогти українцям розповісти про все.

"Приїхала хайпонуть, ми бл* зараз хайпуємо по-повній, серйозно?" – на емоціях спитала Леся.

Хоча третій сезон «LeМаршрутки» мав мільйони глядачів, Леся Нікітюк каже, що вона не хоче досягати високих рейтингів за рахунок страждань та бід, які їй довелося знімати. Деякі зйомки відбувалися на деокупованих територіях, що було дуже страшно, бо українцям доводилося переживати багато труднощів.

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.