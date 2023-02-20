Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі ще у першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також зірка є кумою Міхала Хоми із групи Дзідзьо, з яким хрестила дитину подруги. Оля з Михайлом були настільки близькі, що в мережі з'явилися чутки, що вони мають роман, а син Нестор насправді від Хоми, адже тоді Цибульська ще не показувала свого коханого. Але минулого року все змінилося і Оля вирішила вперше за 21 рік стосунків показати коханого на публіці.
Не забуває Оля і про ТікТок, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цибульська вирішила розсмішити українців, розповівши про цілі візиту Байдена до України.
"Зеленський нарешті дочекався вуйка з Америки в гості. План давно готовий: прогулятися містом, вдарити шпильки, перейняти досвід діда і засмажити сусідку", - сказала Оля у блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Оля, ви молодець! Особливо про сусідку))))";
"Вогонь-дівка";
"сусідку обов'язково насамперед";
"Бомбезний план";
"Швидше, тому що ця сусідка вже давно цього хоче!"
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська порадувала несподіваним відкриттям.
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