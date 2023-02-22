Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя", а після цього збудувала кар'єру сольної співачки під псевдонімом NK. При цьому Каменських одружилася з Потапом (Олексієм Потапенком), який узяв псевдонім ПТП. Пара з часів початку повномасштабного вторгнення підпадала під критику, оскільки довго не поверталася в Україну та перебувала за межами Батьківщини. А після повернення Потап заявив, що весь цей час перебував у теробороні.

Вже днями Олексій вирішив презентувати свою пісню про волонтерів, але ж українці знову не оцінили старань зірки. Під шквал критики потрапив не лише Потап, а й навіть дружина Настя у своєму Інстаграмі. А після цього Каменських вирішила звернутись до українців у своєму сторіс.

"Привіт, учора зняли для вас новий кліп. Показати шматочок? Залишайте вогники", - написала Настя у сторіс.

До цього Каменських розповіла про зйомки іншого кліпу.

"Наші спогади з минулого зараз – особлива цінність. Рівно рік тому відбулися зйомки кліпу на пісню "Кристал".

Неймовірна команда, яскраві образи, запальний робочий процес – зараз здається, що це кадри з іншого життя. Ця зйомка була останньою до 24 лютого, тому зараз про неї я згадую із особливим теплом", - написала зірка.

Нагадаємо, Каменських потрапила під хейт українців після нового релізу чоловіка

А ще Politeka повідомляла, що Каменських в образі з минулого зізналася, чого їй не вистачає.

Також Politeka писала, що Каменських несподівано звернулася до українців за допомогою, торкнувшись дітей