Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя", а після цього збудувала кар'єру сольної співачки під псевдонімом NK. При цьому Каменських одружилася з Потапом (Олексієм Потапенком), який узяв псевдонім ПТП. Пара з часів початку повномасштабного вторгнення підпадала під критику, оскільки довго не поверталася в Україну та перебувала за межами Батьківщини. А після повернення Потап заявив, що весь цей час перебував у теробороні.
Вже днями Олексій вирішив презентувати свою пісню про волонтерів, але ж українці знову не оцінили старань зірки. Під шквал критики потрапив не лише Потап, а й навіть дружина Настя у своєму Інстаграмі. А після цього Каменських вирішила звернутись до українців у своєму сторіс.
"Привіт, учора зняли для вас новий кліп. Показати шматочок? Залишайте вогники", - написала Настя у сторіс.
До цього Каменських розповіла про зйомки іншого кліпу.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Люди лежать на землі: росіяни вдарили по зупинці і житловим будинкам
"Я плачу": раптово обірвалося життя відомого українського музиканта
"Без зарплати, пенсії та без ноги": пораненого бійця списали з лав ЗСУ
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Наші спогади з минулого зараз – особлива цінність. Рівно рік тому відбулися зйомки кліпу на пісню "Кристал".
Неймовірна команда, яскраві образи, запальний робочий процес – зараз здається, що це кадри з іншого життя. Ця зйомка була останньою до 24 лютого, тому зараз про неї я згадую із особливим теплом", - написала зірка.
Нагадаємо, Каменських потрапила під хейт українців після нового релізу чоловіка
А ще Politeka повідомляла, що Каменських в образі з минулого зізналася, чого їй не вистачає.
Також Politeka писала, що Каменських несподівано звернулася до українців за допомогою, торкнувшись дітей