Після цього вона подякувала людям, які влаштували для неї теплу зустріч і дали можливість приєднатися до благодійної місії.

Нещодавно Оля Полякова зненацька відвідала українських військових, які проходять реабілітацію у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine у ​​Львові.

Кілька місяців тому люди з усього світу збирали кошти на протезування військових у цьому центрі, а зараз спеціалісти борються за кожен новий рух тих, кого покалічила війна.

Після цього Ольга провела також не менш важливі зустрічі.

«Це особливі емоції, коли ти зустрічаєшся із військовими, особливо пораненими. Ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни», - зізналася Полякова, з'явившись перед військовими.

Після цього вона подякувала людям, які влаштували для неї теплу зустріч і дали можливість приєднатися до благодійної місії.

«Рада бути послом центру @unbroken.ukraine і допомагати нашим військовим. Дякую @dianovmiha за приїзд та підтримку. Нас усіх об'єднало лише одне бажання — допомогти українцям, які через війну потребують цього найбільше» - написала Ольга в Інстаграм.

Зазначимо, раніше ми писали детальніше, як українська співачка Оля Полякова з морпіхом Михайлом Діановим відвідала Національний реабілітаційний центр, для якого збирала кошти на протезування українських військових. Зворушливими кадрами знаменитість поділилася на особистій сторінці в соцмережі Інстаграм .

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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