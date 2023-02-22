Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що за рік війни вона багато чого навчилася.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна після повномасштабного вторгнення росії в Україну розповідала правду про російську агресію як на своїй сторінці в Instagram, так і в інтерв'ю світовим ЗМІ. Крім того, фонд "Маші Єфросініної" з 24 лютого допомагає жінкам та дітям, які постраждали під час війни.

Цього разу знаменитість розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі, як змінилося її життя у зв'язку з тим, що вона буквально змінила діяльність через війну.

Так, Маша Єфросиніна розповіла, що за рік війни вона багато чого навчилася. Наприклад, умінню реагувати на внутрішні імпульси. До великого вторгнення її життя було розписано по годинах, а останній рік у неї розписаний по хвилинам. З нього зникли повністю відпочинок та вихідні, довге неробство та спонтанні втечі від реальності. І в якийсь момент вона почала задихатися від цього.

"Завдяки моєму характеру та близьким людям, не задихнулася, але розглянула в собі нове явище – імпульс на себе! Тепер, коли раптом моє життя пропонує мені якийсь незапланований акт – полетіти провести благодійний футбольний матч до Ліверпуля (не маючи британської візи), проїхати пів Європи, щоб на три години зустрітися з Нобелівськими лауреатками, провести три доби, без перерви приймаючи англійське інтерв'ю у світових політиків, я не пропускаю це через свій звичний раціональний фільтр", - поділилася Маша Єфросиніна.

Раніше ведуча обмірковувала б такі дії тижнями, а тепер вона думає лише про те, як це може допомогти українцям і чи хоче вона сама цього.

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