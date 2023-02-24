На цей раз вона повідомила, що невдача сталася з її старшим сином, 7-річним Глібом

Нещодавно українську актрису та зірку серіалу "Одного разу під Полтавою" Ганна Саливачнук заявила, що її переслідують невдачі. Чорна смуга в житті артистки почалася майже два тижні тому, коли вона впала і вдарилася обличчям об сходинку.

На цей раз вона повідомила, що невдача сталася з її старшим сином, 7-річним Глібом. За словами знаменитої мами, хлопчик зазнав травми під час фізкультурного заняття у школі. Саливачнук показала моторошну фотографію, на якій її син із головною раною.

«Ми знову в Охматдиті, шиємо голову Глібу. Він ударився об стіну на фізкультурі у школі. В результаті року війни: Микита впав зі сходів, Гліб розбив коліно. У мене перелом коліна, Гліба зашивали око. Діти хворіли на COVID-19. Я зламала носа. Глібу знову шиють голову. Мені здається, що це забагато для однієї сім'ї. Я не розумію, що з нами відбувається» – поділилася Ганна.

Саливачнук розповіла, що її синові довелося проходити операцію та накладати шви на голову. На щастя, хлопчик поступово видужує.

Крім того, знаменитість поділилася, що рівно рік тому за день до початку повномасштабної війни її молодший син Микита впав.

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