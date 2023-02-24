Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото та розповіла, як зробила перші два татуювання.

Як видно, на новій фотографії Злата знята на незвичайному зеленому тлі, вона стоїть у профіль і ніби поринула в себе. Перед камерою зірка з'явилася у спокусливій білій сукні, яка підкреслила струнку фігуру та витончені плечі. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Огневич розповіла про свої татуювання, одне з яких можна побачити у неї на руці: "Влітку я зробила своє перше в житті тату. Точніше, ДВА. Чесно, переживала, що набридне, хоча дуже довго підбирала і думала, яке саме буду бити. Це був імпульс, розряд! Вже пройшов час і я просто їх не помічаю, наче ходила з ними все життя. Тепер відчула новий імпульс, хочу мінімум ще ДВА. І як ви думаєте - де саме? Поділіться зі мною, хто теж мріє про тату".

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