Рік тому життя кожного з нас змінилося. Вночі ми прокинулися від звуків сирен, вибухів та тривожних дзвінків родичів про те, що почалася війна. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Незважаючи на те, що артисти намагаються тримати обличчя на публіці, вони, як і кожен з нас, мають багато переживань та історій. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився в Інстаграм, що йому найбільше запам'яталося за цей рік.

Кулінар опублікував відео, на якому передав усі емоції, які відчув 24 лютого 2022 року. Тоді Ектор Хіменес Браво прокинувся і підняв телефон з купою повідомлень та новин про те, що росія вторглася на територію України.

"Весь цей рік я невпинно кажу: пишаюся, люблю, підтримую.. Повірте, я дуже вірю в те, що я кажу. Це не перша моя війна. Але ця.. Це страшна війна. Бо нечесна. Бо вони негідні противники, тут немає справедливості, всі ці дітки з Бучі, Ворзеля, всі собачки й котики, що загинули від їх рук чи від страху, чи холоду і голоду. Всі сімʼї, всі партизани, всі сміливці, добровольці, ТРОшники, всі прості люди та військові, що повірте, з гордістю виконують свій обов’язок — це все ціна Свободи", - поділився своїми відчуттями Ектор.

Ектор Хіменес Браво зізнався, що втомився від війни і часто хочеться просто побути простою людиною, жити як рік тому. Але потім він згадує, як важко нашим захисникам, наскільки вони втомилися, і вся його втома одразу зникає. Крім того, йому дає сил впевненість у тому, що Україна обов'язково переможе.

"Йшов 9 рік війни росії проти суверенності, незалежності та ідентичності України. І цього року війні прийде кінець. Настане перемога України", - додав кулінар.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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