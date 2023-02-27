Єлизавета Глинська показала, як приготувати легкий домашній майонез.

"Любите салати з майонезом? Давайте приготуємо домашній соус - без консервантів і добавок ☝️ А ще я покажу, як зробити домашній майонез менш жирним 😉", - пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

40 г жовтка (2 шт.)

1 ч. л. гірчиці

300-320 мл рослинної олії

1 ч. л. соку лимона

сіль (за смаком)

100 г білого йогурту чи нежирної сметани

Спершу збийте жовтки з гірчицею. Продовжуючи збивати, додайте лимонний сік, тонкою цівкою влийте 1/2 частину олії. Додайте невеликими порціями йогурт і половину рослинної олії, що залишилася, чергуючи їх. Збийте соус до потрібної консистенції. Доведіть майонез до смаку сіллю та лимонним соком.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Спасибі велике за рецепт! Майонез вийшов щільненький, класний";

"Зробила щойно майонезик, і "о, диво"!!!! Напевно, вперше за останній час отримала не масляний смак, повітряний, густий і легкий (наскільки це можливо). Тепер тільки так, і тільки з йогуртом!";

"Дякую за підказку з йогуртом! Робила завжди так само, тільки без йогурту, і було жирнувато. Але в будь-якому випадку, він краще магазинного)"

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