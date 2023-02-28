Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, в якому повідомив важливу новину та засвітив власноруч намальовану картину.

Як видно, Melovin з'явився в ролику в епатажному образі - темному смугастому піджаку і сорочці на розпах, яка оголила татуювання на грудях, а на його обличчі модні сонцезахисні окуляри. У руках він тримає яскраву картину, яку, як виявилось, намалював сам.

У своєму ролику Костя розповів не про картину, а повідомив новину про свій виступ і запросив на нього шанувальників. У підписі до публікації він написав: "Київ, зустрінемося 18 березня о 17.00 у Stereo Plaza на новому музичному благодійному фестивалі BRAVEUA FEST! Весь прибуток від концерту буде спрямований на закупівлю та підготовку пікапів для наших воїнів. Купуєш квиток – донатиш на ЗСУ!".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати нове відео виконавця:

"Я готова переслухати хоч усіх молодих артистів світу заради одного тебе. Прийдемо обов'язково, тепер точно".

"Сподіваюся, ти сумуєш за сценою не менше, ніж ми по тобі на ній".

"Вау, ми чекали на підтвердження саме від тебе. Сподіваюся ніщо не завадить приїхати".

"Ніби рік тебе не бачила".

"Квиток вже є. Тож буду, сподіваюся, все доживемо".

"Дуже скучила. Ти неймовірний".

"Запрошення, від якого не можна відмовитись".

"Сонце, як ми тебе давно не бачили, я навіть розгубилася".

"А картина дуже хороша, зачарувала мене, і я все ще готова її купити, дорого. Передай своєму альтер-його".

"Боже, я так скучила, я скоро впізнавати тебе перестану, Мел".

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