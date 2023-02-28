За словами телеведучої, це було перше рішення, про яке він не радився з нею. Маша Єфросиніна уточнила, що дізналася про це випадково.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка бізнесмена Тимура Хромаєва, який приєднався до добровольчого загону. В інтерв'ю для YouTube-каналу "РОЗМОВА" вона згадала, що відчула, коли він сказав їй про своє рішення.

За словами телеведучої, це було перше рішення, про яке він не радився з нею, а просто поставив перед фактом. Також Маша Єфросиніна уточнила, що близько шести місяців вона разом із дітьми перебувала в Україні, поки чоловік буквально не випхав їх із України.

"Він бачив, як діти переживали і мучилися у укриттях. Після цього він поставив ультиматум, "ти їдеш". Тоді у нас сталася сварка, дуже сильна", - згадала знаменитість.

Сім'я вирушила до Німеччини, адже друзі допомогли їм знайти квартиру у Мюнхіні. Увечері того ж дня ці друзі допомагали Маші та дітям облаштуватись. І в одній із розмов подруга раптом сказала: "Ні про що не турбуйся тут, допоможемо. Тобі зараз головне, щоб Тимур залишився живим". Телеведуча здивувалася почутому, адже на той момент її чоловік був у теробороні Львова та просто патрулював вулиці, його життю нічого не загрожувало. Вона зблідла і порадила зателефонувати чоловікові.

Коли Маша Єфросиніна зателефонувала до чоловіка, він не зміг приховувати того, що поїхав до Києва і вступив до добровольчого загону. Нині цей загін належить до ЗСУ. У травні телеведуча зустрілася з чоловіком лише для того, щоб почути від нього те, що той їде до Кривого Рогу, де на той момент було дуже спекотно.

"У мене тоді тільки сльози потекли. Адже я розуміла, куди він іде... Він стратег від Бога, тому він зараз на фронті. Він мені говорив часто: "Я завжди думав, як мої мізки можуть допомогти моїй країні. Принаймні зараз я допоможу росіян вибити заради моєї родини та країни". Ось так він зараз бачить своє життя. Він пожив у Києві і сказав, що не може вдавати, що війни немає, ходити по ресторанах і на роботу, ніби нічого не відбувається", - розповіла ведуча.

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