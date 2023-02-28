Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко вирішив розповісти про небезпеку, попередивши українців.

"Котики, а якби вам зателефонував мобільний оператор і попросив назвати персональні дані – ви погодилися б? Особисто я – ні. І вас закликаю цього не робити. Тому що співробітники мобільного оператора ніколи не телефонують, з проханням назвати код із SMS, дані банківської картки, особисті дані, паролі або набрати комбінацію цифр, а ось кібершахраї дзвонять по телефону, пропонуються операторами і просять терміново дати пароль, щоб, наприклад, підключити будь-яку послугу, потім бац і на вас уже оформили кредит, а з картки зняли всі гроші", - написав Клопотенко.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Я б таких підношувала за ноги";

"Ні, звичайно. Фото дуже ілюстровані)";

"Найцікавіше, що бабусі ведуться! Я своїй про шахраїв скільки говорила, а все одно за крок від біди була".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" дав рецепт давньої української страви з картоплі.

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