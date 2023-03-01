Дружина телеведучого Григорія Решетника насолоджується першим весняним днем ​​- незважаючи на те, що день видався дуже прохолодним. Христина Решетник вийшла на прогулянку ранковим Києвом і поділилася в Інстаграм атмосферними знімками і поцікавилася у користувачів мережі, чи відчувають вони, що настала весна.

На колоритних фото Христина Решетник позувала у повсякденному ансамблі, який складався з довгого бежевого пальта, такого ж кольору та такого ж кольору черевиків на високій плоскій платформі із чорними шнурками. Образ доповнювали чорні вузькі штани, такого ж відтінку кофти і картатий сірий піджак.

Як аксесуари дружина телеведучого обрала масивну сумку та кулони на тонкому ланцюжку.

Дружина телеведучого Григорія Решетника зізналася, що любить іноді робити піші прогулянки Києвом, просто йти вуличками і спостерігати за суєтою, що відбувається навколо. Щоправда, Київ їй здається трохи сірим у воєнний час.

"Військовий Київ такий сірий, але наш, рідний) людей сьогодні вже дуже багато, навіть пробки. Мабуть, повернулися ті, хто на річницю вторгнення виїжджав", - зазначила Крістіна Решетник .

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.