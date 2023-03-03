Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою часто показують у мережі, як вони живуть, чим захоплюються та що відбувається у їхньому житті. При цьому нерідко Катерині пишуть критику чи висміюють її сім'ю.
На подібні випади дівчина також реагує публічно, ділиться різними неприємними моментами і висловлює свою думку. На цей раз Катерина відповіла на чутки про розв'язну поведінку чоловіка Віктора Павлика.
Нагадаємо, дівчина майже на тридцять років молодша за нього і є для артиста вже четвертою дружиною.
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«Смійтеся, на жаль. Тільки чоловік бігає парками і намагається знайомитися з дівчатами. Весь Київ – в курсі. Кохання!» - написала одна з дівчат Катерині.
«А як вам такий коментар учора?» - просила Репяхова, посміявшись з зауважень. Після цього вона додала, які речі їй пишуть й інші дівчата.
Ми писали, що після річниці вторгнення окупантів на наші землі Катерина вирішила поділитися постом в Інстаграм з особистими зауваженнями.
Вона також розповіла, що головна особливість цієї книги – це не встановлена ціна, адже всі одержані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами з маленьким сином.