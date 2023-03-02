Христина та Григорій Решетники сміються, обіймаються і навіть танцюють прямо на вертолітному майданчику.

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина не звикли сидіти на місці та із задоволенням пробують щось нове та незвідане. Вони часто проводять час разом із синами та разом відвідують усілякі заходи. На своїй сторінці в Інстаграм Григорій вкотре освідчився дружині в коханні та показав їхнє спільне фото.

Христина Решетник одяглася для заходу в картатий чорний костюм: коротка спідниця, яка підкреслила її стрункі стегна та довгі ноги, а також приталений піджак, під який зірка одягла білу блузу. Вона доповнила елегантний образ черевичками, сумочкою та прикрасами. Григорій Решетник вибрав діловий стиль і вдягнув брючний костюм.

Христина та Григорій сміються, обіймаються і навіть танцюють просто на вертолітному майданчику.

"Зі своєю красунею заряджаємо вас позитивом та весняним настроєм", - підписав фото телеведучий, захопившись красою своєї дружини.

Шанувальники ж ведучого поспішили залишити коментарі під його новим фото з дружиною: "Ви завжди надихаєте. Прекрасна родина", "Ваші посмішки справді заряджають енергією", "Які красиві, приклад справжнього кохання", "Одна насолода дивитися на вас!" .

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.