Популярна українська співачка, солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом колективом з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала незвичайне фото-афішу та поділилася радісною новиною.

Як виявилося, гурт Go-A запросили стати хедлайнерами на фестивалі Paaspop у Нідерландах. За словами Каті, це триденний музичний фестиваль, який відбувається щороку під час Великодніх свят. І саме цей захід відкриває сезон та дає початок музичним фестивалям.

У підписі до публікації Павленко розповіла деталі: "Привіт Нідерланди! Ми раді анонсувати наш виступ на фестивалі @paaspopfestival у якості хедлайнерів на сцені Roxy Tent! Paaspop — це триденний музичний фестиваль у Шийнделі (Північний Брабант), який проходить щороку під час Великодніх свят і тому є заходом, що відкриває фестивальний сезон. Фестиваль пропонує програму з понад 200 вражаючих виступів місцевих та закордонних артистів на десяти різних сценах. До зустрічі 7 квітня!".

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