Телеведучий та шоумен Анатолій Анатолич показав зворушливу зустріч із близькими, на яку чекав дуже довго.

Сім'я Анатолія Анатолича повернулася в Україну з Франції через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії. Український телеведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео, в якому його 11-річна донька Аліса не може стримати сліз від щастя під час повернення додому.

Відео викликало багато емоцій в українців. На ньому дівчинка обіймає своїх домашніх вихованців, яких протягом року не бачила через війну, і каже: "Привіт, це я".

Анатолій Анатолич написав у підписі, що його діти цілий рік були без дому, і він ніколи не хоче забувати, що спробували у них відібрати. Він також додав, що його діти тепер інші, і в них з'явилася Батьківщина, і це їхнє розуміння, без його підказок.

«Мої діти 1 рік без дому. Я хочу щоб ми ніколи не забували що спробували у нас відібрати. Наш будинок. Чи не віддамо; Це таке чутливе відео... 😭; Аліса така прекрасна;

Боже, котик, така доросла все розуміє.. ридаю разом з Алісою 💔😢 нехай усі дітки повернуться додому якнайшвидше; Чомусь я плачу разом із малям від розуміння, який стрес».

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.