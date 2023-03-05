Дочка Олі Полякова Маша, якій днями виповнилося 18 років, показала, як проводить час із своїм бойфрендом у Парижі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дочок - 11-річну Алісу та 18-річну Машу, яка днями відсвяткувала повноліття. Мама привітала дочку і дозволила тепер їй робити все, що завгодно. Маша вирішила поїхати до Парижа зі своїм новим бойфрендом-українцем, який разом із нею навчається у Лондоні. Кадри Маша опублікувала у своєму сторісі Інстаграм, де веде блог.

"Париж, це точно найромантичніше місце для двох закоханих людей", - написав на кадрах бойфренд.

А до цього Маша поділилася фотографією, де позує біля Ейфелевої вежі, де цілувалася зі своїм хлопцем.

"Ну, от і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16 і тоді мій світ перекинувся, як і у всіх українців. Бажати сьогодні можна тільки одне і це перемоги. Я ніколи не думала, що святкуватиму своє свято без батьків, не вдома, не в своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом в Англії і житиму в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що так сумуватиму за домом, своєю батьківщиною", - написала Маша в публікації.

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А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової разом із хлопцем зустріла повноліття у несподіваному місці.

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