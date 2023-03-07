Ектор Хіменес Браво зазначив, що за його рецептом можна приготувати цей грецький соус досить швидко.

Хтіпіті – грецька закуска з сиру фета та перцю, свого роду намазка або пастоподібний соус. Готується ця страва легко та просто. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився рецептом цього чудового соусу.

Ектор Хіменес Браво зазначив, що за його рецептом можна приготувати цей грецький соус досить швидко. За словами кулінара, він ідеально підходить до звичайного хліба, брускетів або овочевих паличок. Також можна подавати з сирими та приготовленими овочами, до м'яса та птиці – абсолютно універсальна страва.

Інгредієнти:

3 болгарські перці;

30 г волоських горіхів;

50 г сиру фета;

5 г часнику;

20 г грецького йогурту;

10 г лимонного соку;

5 грамів кінзи.

Спосіб приготування:

1. Миємо перці під проточною водою. Викладаємо на деко і змащуємо олією.

2. Запікаємо перчики в духовці за 180 градусів. Нам знадобиться лише м'якоть перців. Тому після запікання варто зняти шкірку з них.

3. Змішуємо всі інгредієнти в чаші блендера та перебиваємо до однорідності. Залишилося лише викласти на тарілку та їсти смачну страву.

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