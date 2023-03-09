Катерина Осадча опублікувала знімок, який було зроблено в Грузії навесні 2021 року.

У столиці Грузії, Тбілісі, кілька днів тривали протести проти російського законопроекту про "іноагенти", ухвалений у першому читанні парламентом. Через два дні протестів із парламенту відкликали цей закон. Українська ведуча Катерина Осадча в Інстаграм захопилася народом Грузії та згадала, коли востаннє побувала там.

Зокрема, Катерина Осадча опублікувала знімок, який було зроблено в Грузії навесні 2021 року. Для прогулянки знаменитість обрала червоне приталене пальто, широкі сині джинси, блакитний капелюшок із широкими полями, біла сорочка та такого ж відтінку черевика на тракторній підошві.

Тоді головною проблемою ми вважали карантинні обмеження та комендантську годину у зв'язку з цією проблемою.

"Грузія. Весна 2021. Ми ще помилково вважали карантинні обмеження і комендантську годину у зв‘язку з цим найбільшою проблемою… Але, вже тоді і давно наша спільна найбільша проблема була - це агресивний і дурний сусід. Грузинський народе, ми всім серцем з вами. Нація ніколи не стане на коліна!", - написала Катерина Осадча у коментарях під відповідним фото.

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