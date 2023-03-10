Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на російського агента Гіркіна.

Як виявилося, цей ролик був знятий у закулісний проект "Бункер", який випускає студія "Квартал 95". У ньому Юрій образі Гіркіна дотепно пожартував з актора, який грає главу МЗС Росії Сергій Лаврова. Вийшло дуже смішно - і образи, і жарт.

У підписі до публікації Великий написав: "Коли під час зйомок Бункера з'являється вільна хвилинка". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію коміка, відзначаючи, як добре він втілив образ:

"Гіркін як оригінал, Лавров красивіший за оригінал".

"Найкрутіші! Кращі!".

"Гіркін ну точнісінько!".

"Це просто бомба".

"Ахахаха, зненацька".

"А чого у Сергія така фізіономія перекошена?"

"Дякую за настрій. Це геніально!".

"Як завжди, потужно".

"Лавров міністр ізгоїв та каламутних справ з талібами".

"Ну не може бути людина настільки багатогранна, це просто дива перевтілення".

"Я на мить повірила, що це вони в натурі!"

"Бекстейдж найкрутіше відео, насправді!"

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