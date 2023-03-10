Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на російського агента Гіркіна.
Як виявилося, цей ролик був знятий у закулісний проект "Бункер", який випускає студія "Квартал 95". У ньому Юрій образі Гіркіна дотепно пожартував з актора, який грає главу МЗС Росії Сергій Лаврова. Вийшло дуже смішно - і образи, і жарт.
У підписі до публікації Великий написав: "Коли під час зйомок Бункера з'являється вільна хвилинка". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію коміка, відзначаючи, як добре він втілив образ:
"Гіркін як оригінал, Лавров красивіший за оригінал".
"Найкрутіші! Кращі!".
"Гіркін ну точнісінько!".
"Це просто бомба".
"Ахахаха, зненацька".
"А чого у Сергія така фізіономія перекошена?"
"Дякую за настрій. Це геніально!".
"Як завжди, потужно".
"Лавров міністр ізгоїв та каламутних справ з талібами".
"Ну не може бути людина настільки багатогранна, це просто дива перевтілення".
"Я на мить повірила, що це вони в натурі!"
"Бекстейдж найкрутіше відео, насправді!"
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Ведучий "Орла і решки" Бідняков висміяв зовнішність російських генералів: "Тримаємо стрій..."
Легка закуска за 15 хвилин: "МайстерШеф" Клопотенко дав рецепт оригінальної намазки
Пожертвував життям заради незнайомої жінки: нові деталі трагедії в Києві
Новий ракетний удар по Україні: гримлять вибухи, почалися пожежі
Нагадаємо, "Нам ніколи не зрозуміти": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала кадри з Бахмута та звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, "Дуже чекаємо": Саніна з The Hardkiss повідомила важливу новину про новий гастрольний тур.
Також Politeka писала, що "Іди працюй": донька Олі Полякової роздраконила українців кадрами з бойфрендом у Парижі.