Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як смачно посолити червону рибу та з чим її найкраще подавати.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- лосось - приблизно 1.2 кг
- сіль морська - 2 столові ложки
- перець чорний мелений
- оливкова олія
- цедра лимону
- цукор - 1 столова ложка
- віскі або бренді/джин 2ст. ложки (для смаку, але можна і без нього)
- спеції на смак
Одразу очищаємо рибу від шкіри та видаляємо кістки, якщо вони є. Змішуємо сіль та цукор разом і посипаємо рибу з двох сторін, збризкуємо трохи олією, натираємо цедру лимона поверх, посипаємо чорним меленим перцем. Суддя "Мастер Шеф" також радить полити рибу віскі/бренді. Можна додати чебрець/розмарин, будь-яку зелень на смак Накриваємо плівкою та залишаємо в холодильнику на ніч.
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"І все, риба вже готова 😜Вранці дістаньте рибу і просто протріть рушником видаливши зайву вологу і кристали солі. 👉Для кольору: в сік буряка додати сіль, перець та декілька крапель лимонного соку. Довести до кипіння та охолодили. Занурити рибу декілька раз. Потім загорніть у плівку і дайте постояти їй ще до вечора мінімум. Риба ще добу приблизно дозріває і у ній рівномірно розподіляються смаки", — радить Володимир Ярославський.
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Шеф-кухар також пропонує приготувати до рибки крем із авокадо. Просто беремо цілий авокадо, зелень петрушки, лимонний сік, сіль і трохи оливкової олії та блендером доводимо все до однорідної маси.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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