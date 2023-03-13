Співачка Світлана Лобода показала, як виглядала у дитинстві, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення Лобода виступила із антивоєнною заявою. Коли вже деокупували рідний Ірпінь, зірка приїхала до міста дитинства та показала, що з ним сталося. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Світлана вирішила привітати свою маму з днем ​​народження.

"Моя улюблена матуся, з Днем Твого Народження!

Люблю тебе. Знайшла зі старих архівів гарне фото... стільки всього було... і обов'язково ще буде!", - написала Світлана.

"Дякую, люба моя доню! Дякую всім за привітання!", - написала у відповідь мати.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З іменинницею! Нехай буде щаслива і здорова. Цінуйте мам! Моя мама померла, коли мені було 28 років. Пройшло 10 років, я досі сумую дуже. У мене була супер хороша мама, яка розуміла мене. Хочу виховати своїх дітей, як вона мене"

"О Господи, коли обличчя дочки покажеш, ось це таємниця, так таємниця".

А у сторіс Лобода поділилася архівним фото, де мама ще зовсім молода, а Світлана маленька.

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