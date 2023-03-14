Взимку Ганна Саліванчук зізналася, що її вага у 63 кг давно не здається їй прийнятною і вона хоче схуднути до 55. З того часу зірка займається у залі, ходить у сауну та на плавання, а також змінила режим харчування.

Часто Ганна показує, що готує і як буває непросто продовжувати займатися схудненням, коли вага "не йде". Тим не менш, артистка не здається і не стала йти на якісь кардинальні заходи, натомість ретельно перетворюючи себе самотужки.

"Якщо дуже багато працювати, то результат завжди буде!" – написала Ганна та поділилася новим кадром після тренування.

Також Саліванчук у Instagram опублікувала добірку знімків, зроблених на зйомках нового шоу. Артистка вирішила поділитись емоціями перед прем'єрою, адже їй було непросто зніматися.

«Це було перше шоу зняте після війни, дякую телеканалу за шоу #питання. Незважаючи на те, що ми 4 години сиділи в укритті вже у гримі та костюмі, якраз цього дня було багато прильотів по Києву, ми все ж таки зняли цей випуск із моїми коханими колегами!» – поділилася Ганна.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Кріпосної" показав зірковий склад нової вистави.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути