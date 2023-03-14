Взимку Ганна Саліванчук зізналася, що її вага у 63 кг давно не здається їй прийнятною і вона хоче схуднути до 55. З того часу зірка займається у залі, ходить у сауну та на плавання, а також змінила режим харчування.
Часто Ганна показує, що готує і як буває непросто продовжувати займатися схудненням, коли вага "не йде". Тим не менш, артистка не здається і не стала йти на якісь кардинальні заходи, натомість ретельно перетворюючи себе самотужки.
"Якщо дуже багато працювати, то результат завжди буде!" – написала Ганна та поділилася новим кадром після тренування.
Також Саліванчук у Instagram опублікувала добірку знімків, зроблених на зйомках нового шоу. Артистка вирішила поділитись емоціями перед прем'єрою, адже їй було непросто зніматися.
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«Це було перше шоу зняте після війни, дякую телеканалу за шоу #питання. Незважаючи на те, що ми 4 години сиділи в укритті вже у гримі та костюмі, якраз цього дня було багато прильотів по Києву, ми все ж таки зняли цей випуск із моїми коханими колегами!» – поділилася Ганна.
Нагадаємо, Цимбалюк із "Кріпосної" показав зірковий склад нової вистави.
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