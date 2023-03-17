Катерина Осадча щиро вірить у те, що спільними зусиллями зможемо знайти всіх зниклих безвісти й одного дня, всі родини дочекаються своїх рідних.

З перших днів повномасштабної війни телеведуча Катя Осадча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення Росії на територію України. У черговому випуску невтішна кума благає допомогти їй знайти близьку людину. Випуск з'явився на сторінці проекту "Знайти своїх" в Інстаграмі.

Як розповіла Катерина Осадча , молодий українець Дмитро Гарячий пропав рік тому на шляху до Києва із села Северинівка Київської області. На жаль, із рідних у Дмитра лише брат, та й той зник безвісти разом із Дмитром. Однак його кума Марина, з якою кілька років тому їх об'єднала маленька хрещениця, не змогла залишити все це. Вона почала його пошуки, дізнавшись про зникнення Дмитра

"Спочатку шукала самостійно, а потім звернулася до нашої команди. Завдяки роботі волонтерів проекту "Пошук зниклих" Марина дізналася, що Дмитро живий, але перебуває у цивільному полоні… Ми щиро віримо в те, що спільними зусиллями зможемо знайти всіх зниклих безвісти та в один день, всі сім'ї дочекаються своїх рідних. Можливо, ви зможете допомогти у цьому непростому процесі", - додала Катерина Осадча .

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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