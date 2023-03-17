Анастасія Беднякова, дружина ведучого Андрія Беднякова, яка мешкає в Канаді, розповіла про причини, через які не планує повертатися до України. В інтерв'ю Славі Дьоміну Анастасія заявила, що обов'язково змінить американське громадянство сина.
За кордоном жінка народила сина, якого назвали Остапом. За словами Біднякової, головною причиною її відсутності в Україні є небезпека для її життя та життя її близьких.
Разом із двома дітьми перебування в США коштує їй 6 тисяч доларів на місяць:
"У нас є заощадження, ми можемо поки що дозволити собі жити. Не чесно брати допомогу у країни і забирати її у тих, хто потребує, якщо у нас є кошти", - каже Коротка.
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Незважаючи на це, Беднякова висловила сподівання, що в майбутньому ситуація в Україні зміниться на краще і вона зможе повернутися до своєї батьківщини.
"Якщо є можливість на даний момент бути в безпеці моїм дітям, вони будуть у безпеці. Коли не буде такої можливості, вони повернуться до будь-якого Києва. Але поки що будемо там, де ми є. Переїдемо у квартиру дешевше, знайдемо".
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.