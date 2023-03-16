Зокрема, багато хто їй пишуть у мережі, що вона нібито піариться на війні і не вірить у її нещирість. Вона не розгубилася та вирішила відповісти всім хейтерам.
"Я вважаю, що кожен, хто сьогодні якось критикує українців, які залишилися тут, вдома щось роблять: займаються гуманітаркою, допомогою військовим, культурною роботою, яку я роблю, наприклад, – ця людина працює на ворога. Це зрадник . Це людина, яку треба судити", – поставила на місце всіх Наталія Могилевська.
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Наталія Могилевська також впевнена, що її недоброзичливці лише й можуть критикувати, проте нічого корисного для країни не роблять.
"Я просто в шоці. Мені "подобаються" ці дивані критики. А ви їдьте туди, де я була. Щось я вас там не бачила, у щойно розмінованій Бучі", - додала вона.
Нагадаємо, Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.
Також Politeka писала, що Могилевська похвалилася незвичайною прикрасою, фото.
Як Politeka повідомляла, Кондратюк згадав, як дратувала поведінка Могилевської під час спільної роботи.