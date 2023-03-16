Багато хто пишуть у мережі, що Наталя Могилевська нібито піариться на війні і не вірить у її нещирість. Вона не розгубилася та вирішила відповісти всім хейтерам.

Наталія Могилевська час від часу стикається з хейтом у свій бік, незважаючи на те, що з перших днів повномасштабного вторгнення активно волонтерить та дає концерти. В інтерв'ю для Популярна українська виконавицячас від часу стикається з хейтом у свій бік, незважаючи на те, що з перших днів повномасштабного вторгнення активно волонтерить та дає концерти. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона відповіла на звинувачення у свій бік.

Зокрема, багато хто їй пишуть у мережі, що вона нібито піариться на війні і не вірить у її нещирість. Вона не розгубилася та вирішила відповісти всім хейтерам.

"Я вважаю, що кожен, хто сьогодні якось критикує українців, які залишилися тут, вдома щось роблять: займаються гуманітаркою, допомогою військовим, культурною роботою, яку я роблю, наприклад, – ця людина працює на ворога. Це зрадник . Це людина, яку треба судити", – поставила на місце всіх Наталія Могилевська.



Наталія Могилевська також впевнена, що її недоброзичливці лише й можуть критикувати, проте нічого корисного для країни не роблять.

"Я просто в шоці. Мені "подобаються" ці дивані критики. А ви їдьте туди, де я була. Щось я вас там не бачила, у щойно розмінованій Бучі", - додала вона.

Нагадаємо, Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.

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