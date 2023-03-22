Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, а також зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, за що отримала нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітіна показала свою маму, яка сьогодні святкує день народження.

"Я вітаю тебе з днем ​​народження моя найкраща Мама в світі.

Ти та, хто мене розуміє з напівпогляду, і яка відчуваєш мій настрій за тисячі кілометрів, та, яка знає, коли потрібно підтримати, коли промовчати, ти знаєш, коли потрібно підтримати мою саму абсурдну ідею, а коли дати мудру пораду!», - написала Катя. .

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З іменинницею, бажаю радості, здоров'я, успіхів та мирного неба) і велике спасибі за донечку";

"Мамо? Навіщо брехати так, це сестра! З днем ​​народження!!";

"З днем ​​народження іменинницю, нехай сонечко світить щодня)".

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