Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка кілька років тому набула статусу Міс Україна-Всесвіт, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, останнім часом дівчина багато подорожує, ще нещодавно викладала знімки з Берліна, а потім почала викладати кадри з Японії.

Так раніше Аня ділилася фотосесіями в найкрасивіших локаціях Японії, а тепер виклала чарівні фото з подругою на прогулянці в Токіо. Як видно, на прогулянку дівчина вийшла в стильній цибулі - на ній легка довга сукня в пастельних тонах і з квітковим візерунком, а зверху вона накинула модний тренч бежевий. Доповнює образ невелика світла сумочка, волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі немає макіяжу.

Судячи з знімків, Неплях та її подруга весело проводять час, вони стоять на пішохідному переході та смішно посміхаються. За словами дівчини, ці знімки вони зробили на прогулянці о 7-й ранку.

У підписі до публікації Анна написала: "Хочу, щоб це фото, де ми щасливі о 7 ранку, залишилось тут".

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