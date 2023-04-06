Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, показала відео своїх ранкових ритуалів.

"Коли мене запитують, як я доглядаю за собою, мені завжди складно відповісти. Бо в догляді за собою мені, в першу чергу, важливі не засоби і косметика, а ось цей час наодинці із собою. Хоч я завжди кудись поспішаю і, чесно кажучи, не дуже товаришую з тайм-менеджментом, але дуже пишаюсь, коли у всій рутині знаходжу час потурбуватись про себе😌 У мене ніколи не було особливих секретів з догляду за собою. По-перше, мені пощастило генетично мати гарну шкіру та волосся. По-друге, я завжди звертаюся до спеціалістів і використовую якісну косметику, яку підбираю індивідуально", — пише Іванна Онуфрійчук.

Третій і найважливіший пункт — це підтримка не лише зовнішнього вигляду, а й здоров‘я в цілому. Ведуча розповіла, що щороку проходить обстеження, щоб знати, чого бракує, та п'є курси вітамінів.

"Тож дівчата, піклуйтеся про себе, Знаходьте час для себе, на своє здоров‘я. Необов‘язково мати десятки баночок на полиці у ванній, щоб виглядати доглянуто. Іноді достатньо просто тримати руку на пульсі в плані здоров‘я і засобів та більше приділяти часу собі та тому, що тримає вас в тонусі", — наголосила зірка.

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