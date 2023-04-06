Популярна українська співачка та колишня дружина виконавця Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, в якому ще раз нагадала прем'єру своєї пісні "Сила Роду".
Так, у ролику Ярослава знято на вулиці у Києві біля торговельно-розважального центру. За її спиною можна побачити величезні екрани, на яких анонс нового кліпу "Сила Роду". Сама співачка з'явилася в кадрі у теплому, та зручному оверсайз-образі – на ній чорний довгий пуховик та квітчастий шарф на шиї. Її довге волосся розпущене і заплетене в кілька дрібних кісок, а на обличчі немає макіяжу, тільки щаслива посмішка.
У підписі до публікації співачка написала: "SLAVIA – Сила Роду" і подякувала ТРЦ за розміщення її відео на екранах. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Супер!".
"Красуня".
"Ну й бомба".
"Гарна пісня".
"Де знято кліп?".
"Красуня-українка".
"Будь здорова та щаслива!".
"Дуже красиво".
"Вітання з міста Лева!".
"Вітання з Києва!".
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